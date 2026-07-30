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Seoul shares again dip over 1 pct after 2-day deep rout amid AI spending concerns

Seoul shares again dip over 1 pct after 2-day deep rout amid AI spending concerns

Seoul shares fell by more than 1 percent Thursday as retail investors heavily sold tech stocks following deep declines over the previous two sessions amid concerns over artificial intelligence (AI) spending.

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