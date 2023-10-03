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Подведены итоги работы Трудовых отрядов СУЭК в Кузбассе

Подведены итоги работы Трудовых отрядов СУЭК в Кузбассе

Более четырех тысяч кузбасских подростков в 2023 году стали бойцами Трудового отряда СУЭК. Он действует на основании ежегодного соглашения, подписанного между правительством Кузбасса и Фондом "СУЭК-РЕГИОНАМ".

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