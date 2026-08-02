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Найдены остатки угасших звёзд внутри первых твёрдых тел Солнечной системы: метеорит Альенде раскрыл «планетарные зёрна»

Найдены остатки угасших звёзд внутри первых твёрдых тел Солнечной системы: метеорит Альенде раскрыл «планетарные зёрна»

Именно эти фрагменты древних звёзд сработали как центры кристаллизацииПервое поколение твёрдого вещества в нашей системе — кальциево-алюминиевые включения, или CAI, — сконденсировалось из раскалённого газового диска 4,5 миллиарда лет назад.

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