В Екатеринбурге пройдет турнир по поиску наркотиков и оружия

В Екатеринбурге 6 августа состоится личное первенство Свердловской областной организации «Динамо» по многоборью среди специалистов по обучению служебных собак, посвященное 102-й годовщине образования кинологических подразделений ОВД.
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