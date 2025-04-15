В РПЦ высказались против превращения Пасхи в гастрономический фестиваль

Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с RT выступил против того, чтобы Пасха превращалась в гастрономический фестиваль.
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