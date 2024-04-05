В Строгине собирают помощь для сирот

«СЗ» уже рассказывал о благотворительном фонде «Николка». Созданный 6 лет назад многодетными родителями из Строгина Михаилом и Аллой Пятых, он помогает вещами и продуктами детским приютам и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в регионах.