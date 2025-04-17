«Мы вас видим и больше не делаем вид, что не замечаем», — фактически предупредил глава МИД России Сергей Лавров ту часть российской политической элиты, которая жаждет «вернуть всё, как было до».
Лавров признал существование «пятой колонны» в российской власти
Комментарии
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ВТ
Вячеслав Тарасов
Взятая, Вами в кавычки, "осторожность", за восемь лет "осторожничанья" породила то, что потом пришлось назвать СВО.
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6 час.
АС
Анатолий Страшко
Так может иначе и не получилось бы? Вспомните сколько этой усраине давали. И скидки, и кредиты, и невмешательство через послов наших туда типа Черномырдина или Зурабова. А толку никакого. Вот и пришлось ситуацию через СВО решать. То есть ценой крови. Дорогой ценой.
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6 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Что касается наших послов, то это особая история. По сути, это ссыльные персонажи, один из которых сочинял афоризмы, а второй вообще никто. Они вообще понимали, что такое посол? Вот американский посол понимал и все делал для построения из Украины "Антироссии" и у него это получилось.
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5 час.
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