Лавров признал существование «пятой колонны» в российской власти

ВТ Вячеслав Тарасов Взятая, Вами в кавычки, "осторожность", за восемь лет "осторожничанья" породила то, что потом пришлось назвать СВО.

АС Анатолий Страшко Так может иначе и не получилось бы? Вспомните сколько этой усраине давали. И скидки, и кредиты, и невмешательство через послов наших туда типа Черномырдина или Зурабова. А толку никакого. Вот и пришлось ситуацию через СВО решать. То есть ценой крови. Дорогой ценой.