Малые формы хозяйствования Татарстана произвели за год продукции на 142,2 млрд рублей

В 2024 году малые формы хозяйствования Татарстана произвели продукции на 142,2 млрд рублей. Это 42% от общего объема производства всех категорий хозяйств, доложил глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства республики, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии