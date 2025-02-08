Малые формы хозяйствования Татарстана произвели за год продукции на 142,2 млрд рублей

В 2024 году малые формы хозяйствования Татарстана произвели продукции на 142,2 млрд рублей. Это 42% от общего объема производства всех категорий хозяйств, доложил глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства республики, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.