Правоохранительные органы отреагировали на банду подростков в Гагарине

«Ходят толпой и с ножами. Говорят, лидер скинхед, а «крышует» малолеток мама-силовик». В Сети появилось видео скандальной выходки юнцов в смоленском райцентре Правоохранительные органы назначили проведение проверки по терроризирующей Гагарин Смоленской области банде юных хулиганов.