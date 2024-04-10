CNN: в США могут запретить определенные продукты и услуги "Лаборатории Касперского"

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность запретить американским компаниям и гражданам использование программного обеспечения, разработанного компанией "Лаборатория Касперского", в целях обеспечения национальной безопасности.
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