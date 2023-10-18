Журналист Хинкл: звук «прилета» указывает, что по больнице ударил Израиль

Израильская сторона ударила по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Доказательства этого факта привел американский журналист Джексон Хинкл на своей странице в социальной сети X* (бывшая Twitter).
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