Власти ЕС в рамках торговых переговоров могут изменить правила по выбросам метана для поставщиков газа из США Татьяна АрестоваВ Евросоюзе рассматривают возможность упрощения условий соблюдения правил по выбросам метана для американских поставщиков газа.
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