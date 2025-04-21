Власти ЕС в рамках торговых переговоров могут изменить правила по выбросам метана для поставщиков газа из США Татьяна АрестоваВ Евросоюзе рассматривают возможность упрощения условий соблюдения правил по выбросам метана для американских поставщиков газа.