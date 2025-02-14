Кондопожанин покалечил отца в пьяной ссоре и получил условный срок

Суд учел раскаяние: условный срок за тяжкий вред здоровью отца В июле прошлого года в Кондопоге произошел инцидент, в ходе которого 46-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил собственного отца.
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