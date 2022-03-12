Андрей Карпович: «Попробуем всех объединить вокруг одной идеи — необходимо обыграть Молдову»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Андрей Карпович высказался о влиянии назначения в сборную на клуб. — Это большая ответственность, все-таки сборная — это главная команда страны.

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