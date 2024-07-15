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Царьград

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ФБР заявило об отсутствии сообщников у стрелявшего в Дональда Трампа

ФБР заявило об отсутствии сообщников у стрелявшего в Дональда Трампа

Мужчина, пытавшийся убить Дональда Трампа, действовал в одиночку.Следствие пока не установили, что двигало стрелявшим в Дональда Трампа мужчиной.

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