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Куда переехать жить в России: лучшие города и регионы

Куда переехать жить в России: лучшие города и регионы

В поисках лучшей жизни многие граждане России переезжают на новое место жительства. Чаще всего решающими факторами при переселении выступают экология, развитая инфраструктура, цены на жилье и хорошая зарплата.

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