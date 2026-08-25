Куда переехать жить в России: лучшие города и регионы

В поисках лучшей жизни многие граждане России переезжают на новое место жительства. Чаще всего решающими факторами при переселении выступают экология, развитая инфраструктура, цены на жилье и хорошая зарплата.
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