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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ральф Шумахер: «Насколько действительно хорош Лоусон? Временами у него трудности с новичком Линдбладом»

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер позитивно оценил выступление гонщика « Рейсинг Буллз » Лиама Лоусона в составе «Ред Булл» на Гран-при Нидерландов , но подчеркнул, что по-прежнему не уверен в уровне новозеландца.

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