Царьград Коллаж Царьграда Два месяца ЧП с танкерами в Керченском проливе. Первыми на почерневший берег вышли добровольцы и показали стране чиновников, которые прятали проблему от Путина.
"В Анапе на лежаках делают миллионы, а руки в мазуте пачкать не хотят". Путин обратился к правительству
Комментарии
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Одиссей
во время войны можно рассматривать и как вражескую диверсию...
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5 час.
Одиссей
нарвался когда-то на пляжик в районе Сухуми... капельки мазута были мелкими и редкими - видать утечка была небольшой - но таки вляпался. И впечатление от моря в тот сезон были надолго испорчены последовавшей процедурой чистки и отмывания. Может, рисковым парням сразу запасаться растворителем? А, может, в этом сезоне ТАМ "на ура" пойдет бизнес с растворителем?
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4 час.
Георгий Корнев
С чего ты взял, что владельцы танкеров во всём виноваты? Они от нечего делать мазут загрузили и послали танкеры в море болтаться. Кто то этот мазут закупил. А дальше цирк с конями. Каждый судовладелец просчитывает логистику, кто и где разгружать его будет простой влетает в "копеечку". Встречал в сети публикации, что танкеры болтались в море более 2-х недель. Не подошло судно для разгрузки. Начался шторм, не дали разрешение укрыться в бухте. Упорно молчат о заказчике мазута. Не уж то администрация Крыма, дл ТЭЦ?
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2 час.
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