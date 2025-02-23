"В Анапе на лежаках делают миллионы, а руки в мазуте пачкать не хотят". Путин обратился к правительству

нарвался когда-то на пляжик в районе Сухуми... капельки мазута были мелкими и редкими - видать утечка была небольшой - но таки вляпался. И впечатление от моря в тот сезон были надолго испорчены последовавшей процедурой чистки и отмывания. Может, рисковым парням сразу запасаться растворителем? А, может, в этом сезоне ТАМ "на ура" пойдет бизнес с растворителем?

Георгий Корнев

С чего ты взял, что владельцы танкеров во всём виноваты? Они от нечего делать мазут загрузили и послали танкеры в море болтаться. Кто то этот мазут закупил. А дальше цирк с конями. Каждый судовладелец просчитывает логистику, кто и где разгружать его будет простой влетает в "копеечку". Встречал в сети публикации, что танкеры болтались в море более 2-х недель. Не подошло судно для разгрузки. Начался шторм, не дали разрешение укрыться в бухте. Упорно молчат о заказчике мазута. Не уж то администрация Крыма, дл ТЭЦ?