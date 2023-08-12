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Остин Ривз опроверг слухи о свидании с Тэйлор Свифт в баре: «Я не хожу в такие заведения»

Свингмен «Лейкерс» Остин Ривз опроверг слухи о свидании с известной певицей Тэйлор Свифт. Сообщалось, что Ривз и Свифт якобы встретились в баре.

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