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Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на улице 10 лет Октября в Ижевске

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на улице 10 лет Октября в Ижевске

Серьезный инцидент произошел на улице 10 октября в Ижевске - водитель иномарки Hyundai Solaris, совершая поворот налево, не учел возможные риски и столкнулся с автобусом МАЗ, двигавшимся во встречном направлении.

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