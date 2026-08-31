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Путин охарактеризовал отношения России и Казахстана как дорогу с двусторонним движением

Отношения между Россией и Казахстаном характеризуются как дорога с двусторонним движением, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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