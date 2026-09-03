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Jefferies выделил восемь наиболее перспективных акций индийского рынка

Jefferies выделил восемь наиболее перспективных акций индийского рынка

Jefferies выделил восемь наиболее перспективных акций индийского рынка. В список вошли компании автомобильного, промышленного, металлургического, энергетического, оборонного и инфраструктурного секторов.

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