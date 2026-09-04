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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крис Пол об отчислении из «Клипперс»: «Один из самых неуважительных поступков, с которыми мне пришлось столкнуться»

« Клипперс » взяли своего ветерана Криса Пола на его последний сезон в НБА , а потом отстранили и отчислили по ходу чемпионата, заставив досрочно завершить карьеру.

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