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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой об Азмуне в «Шабаб Аль-Ахли»: «Это означает завершение карьеры. У него хороший возраст, чтобы заработать. Вряд ли вернется в РПЛ» 

«Думаю, это означает завершение карьеры для Сердара. К сожалению, он не смог стать основным футболистом «Байера» и «Ромы», за которую выступал на правах аренды.

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