Гадагатль Аскер Магамудович — российский учёный-нартовед, народный поэт Республики Адыгея, участник Великой Отечественной войны

«И творчество к ПОБЕДЕ приближало»: Гадагатль Аскер Магамудович — российский учёный-нартовед, народный поэт Республики Адыгея, участник Великой Отечественной войныГадагатль Аскер Магамудович - талантливый ученый-нартовед, поэт, участник Великой Отечественной войны доктор филологических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, действительный член Адыгской международной академии наук, лауреат Государственной премии Республики Адыгея, член Союза писателей России, член общества кавказоведов Европы, почетный гражданин многих районов и аулов республики и Краснодарского края.
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