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Ахиллесова пята российского патриотизма

Ахиллесова пята российского патриотизма

На минувших выходных прошло мероприятие, которое мне представляется очень показательным, высвечивающим положение вещей в сфере патриотизма в современной РФ максимально наглядным образом – это концерт, посвящённый возвращению Крыма в родную гавань.

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