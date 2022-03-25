Ахиллесова пята российского патриотизма

На минувших выходных прошло мероприятие, которое мне представляется очень показательным, высвечивающим положение вещей в сфере патриотизма в современной РФ максимально наглядным образом – это концерт, посвящённый возвращению Крыма в родную гавань.
На минувших выходных прошло мероприятие, которое мне представляется очень показательным, высвечивающим положение вещей в сфере патриотизма в современной РФ максимально наглядным образом – это концерт, посвящённый возвращению Крыма в родную гавань.
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