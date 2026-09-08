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Vista Land высвобождает 22 млрд песо кредитов для рефинансирования еврооблигаций на $420 млн

Vista Land высвобождает 22 млрд песо кредитов для рефинансирования еврооблигаций на $420 млн

Филиппинский девелоперский холдинг Vista Land & Lifescapes Inc. (VLL) представил обновленную стратегию управления долгом на фоне приближающегося срока погашения международных еврооблигаций объемным номиналом 420 миллионов долларов США.

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