Англо-непальские войны: гуркхи выходят на сцену

Непальские гуркхи — самые известные из наёмников на службе Великобритании. Они воевали во всех англо-афганских войнах, штурмовали Малахов курган, дрались на Ипре и под Монте-Кассино, высаживались на Фолклендских островах.
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