Заработки Киркорова после скандала резко взлетели

После скандала с вечеринкой Насти Ивлеевой, разразившегося в конце прошлого года, поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров не только смог восстановить свою репутацию, но и увеличить доходы от рекламы.
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