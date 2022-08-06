Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Пресс-секретарь Байдена: «Мы сделали России серьезное предложение с целью вернуть домой Грайнер и Уилана»

Карин Жан-Пьерр, пресс-секретарь президента США Джо Байдена, заявила, что Белый дом сделает все возможное, чтобы добиться освобождения осужденной в России на 9 лет за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх