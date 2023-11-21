Марочко: ВСУ испытывают трудности с логистикой на Купянском направлении

Вооруженные силы Украины испытывают трудности с логистикой на Купянском направлении. Об этом, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: ДНР», рассказал отставной подполковник Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
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