Виктор Ливцов: «Я не делю русскую историю на чёрное и белое»

Патриотизм зачастую связывают с любовью к родному краю. В преддверии 23 февраля ОрелТаймс пообщался с самым известным исследователем истории Орловской области, зампредседателя ВООПиК доктором исторических наук Виктором Ливцовым.
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