Как в банках обменять монеты на купюры: акция и правила приема

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 мая, ФедералПресс. В регионах «тюменской матрешки» с 20 мая по 2 июня в банках монеты обменяют на купюры или зачислят на счет без комиссии в рамках всероссийской акции «Монетная неделя».
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