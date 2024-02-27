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Расчеты "Града" в уничтожили украинских пехотинцев в опорном пункте

Расчеты "Града" в уничтожили украинских пехотинцев в опорном пункте

Скриншот видео Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили скопление боевиков и техники ВСУ в опорном пункте, сообщили в Минобороны РоссииВо время воздушной разведки военнослужащие выявили участки местности, в которых находилось большое скопление личного состава ВСУ.

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