Расчеты "Града" в уничтожили украинских пехотинцев в опорном пункте

Скриншот видео Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили скопление боевиков и техники ВСУ в опорном пункте, сообщили в Минобороны РоссииВо время воздушной разведки военнослужащие выявили участки местности, в которых находилось большое скопление личного состава ВСУ.