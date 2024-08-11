Школьники попали в ДТП на каршеринге в Москве, один погиб

Водитель-подросток сбежал с места ДТП, его ищет полиция.фото: t.me/moscowproc--> Полиция разыскивает школьника, который мог находится за рулём каршерингового автомобиля, попавшего в ДТП в Москве, сообщает 11 августа столичная прокуратура.