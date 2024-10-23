Правительство Люксембурга инвестировало 30 миллионов евро в компанию OQ Technology для расширения спутниковой группировки 5G

Правительство Люксембурга предоставило значительную финансовую поддержку компании OQ Technology, специализирующейся на развитии узкополосных спутников, в размере 30 миллионов евро ($32 миллиона) в рамках текущего раунда финансирования серии B.
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