Водитель снимал видео, как он бьется о забор, чтобы обвинить в этом полицию

Полиция опровергла информацию о том, что сотрудники Госавтоинспекции избили водителя мопеда. Согласно заявлению, распространенному правоохранительными органами, водитель мопеда был остановлен в поселке Баклаши Шелеховского района для проверки документов.
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