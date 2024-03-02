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Украина атаковала российский регион из минометов

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли из минометов Новую Товолжанку Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области.

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