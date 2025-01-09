В январе резко подорожали внедорожники Tank

Премиальный производитель легковых автомобилей Great Wall с начала текущего месяца повысил стоимость на премиальные автомобили, выпускаемые под брендом Tank, от 3 до 5,6%, в денежном выражении это составило от 200 000 до 500 000 рублей.
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