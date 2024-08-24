Сегодня «Академия Михайлова» и СКА-1946 сразятся за Кубок Губернатора

В Туле и Новомосковске сегодня завершается розыгрыш Кубка губернатора Тульской области по хоккею. «Тульские новости» расскажут о результатах четвертого дня соревнований, рассказывают о раскладах для тульской команды и делятся расписанием игр на сегодняшний день.