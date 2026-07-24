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Увел автомобиль из-под удара: новые подвиги героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО. Младший сержант Станислав Макаров во время штурма опорного пункта под плотным огнем и атаками FPV-дронов обнаружил два пулеметных расчета, которые мешали продвижению группы.

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