16 декабря в Архангельской области ожидается небольшой снег

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -9,-14 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -9,-14 градусовСиноптики обещают западный ветер 2-7 метров в секунду и облачную погоду.
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