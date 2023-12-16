16 декабря в Архангельской области ожидается небольшой снег

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -9,-14 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -9,-14 градусовСиноптики обещают западный ветер 2-7 метров в секунду и облачную погоду.