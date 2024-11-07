Инвесторы Европы негативно отреагировали на выбор граждан США

Победа Дональда Трампа, стала поводом для активной распродажи акций в Европе. Избранный президент США многократно обещал торговую войну и поссорился с Великобританией из-за присутствия ее волонтеров на выборах.
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