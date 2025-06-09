Протесты в Лос-Анджелесе: Ситуация ухудшается. Под пули попала австралийская журналистка

Протесты в Лос-Анджелесе не утихают. После нескольких часов ожидания ситуация резко обострилась.Полиция Лос-Анджелеса передвигается верхом на лошадях, стреляя резиновыми пулями в протестующих в самом центре Лос-Анджелеса.