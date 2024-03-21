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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Утечка: PS5 Pro предложит больше выделенной памяти под игры, апскейлинг PSSR буде...

Утечка: PS5 Pro предложит больше выделенной памяти под игры, апскейлинг PSSR буде...

Утечка: PS5 Pro предложит больше выделенной памяти под игры, апскейлинг PSSR будет легко добавить в нынешние хитыDigital Foundry провела анализ утекших технических характеристик PS5 Pro, раскрывших некоторые интересные подробности об улучшенной версии консоли.

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