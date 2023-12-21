Несколько улиц Севастополя останутся без воды 21 декабря

Из-за аварийных работ на городских сетях, в Севастополе частично приостановят подачу воды в четверг.По информации пресс-службы ГУПС «Водоканал», отключения пройдут по адресам: до 13:00 улица Большая Морская, 44, 46; улица Адмирала Октябрьского, 2.
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