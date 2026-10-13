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Царьград

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Курьер аферистов получил 1,5 года колонии за кражу 650 тысяч у пенсионеров

Курьер аферистов получил 1,5 года колонии за кражу 650 тысяч у пенсионеров

Петроградский районный суд приговорил к полутора годам колонии общего режима мужчину, который в декабре 2025 года забирал деньги у двух пожилых петербуржцев, действуя по схеме с ложными звонками от имени ФСБ.

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