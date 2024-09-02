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В РФ хотят выдворять иностранцев за предвыборную агитацию

В РФ хотят выдворять иностранцев за предвыборную агитацию

Депутаты Госдумы направили на заключение в кабмин России проект закона, которым предлагается в обязательном порядке выдворять иностранных граждан с территории РФ за проведение предвыборной агитации, сообщает РИА Новости.

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