Котёнок под капотом: ЦБДД призывает калужских водителей проверять машины перед поездкой

С наступлением холодов бездомные кошки всё чаще забираются под капоты автомобилей в поисках тепла. Однако такая попытка согреться может закончиться трагедией, если водитель не заметит пушистого пассажира и заведёт двигатель, предупреждают в ГКУ КО "Центр безопасности дорожного движения".
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