Подборка иностранных мнений о ситуации вокруг Украины и не только 03.09

Комментаторская. Запредельным уровнем коррупции Украина удивить никого уже не может, вспомним хотя бы, что недавно советник Ермака Михаил Подоляк заявил, что именно народ виноват, что на Украине так много коррупции! Но вот комментарии людей, что на украинскую власть "Сталина нет" - это сильно и неожиданно, даже смело! Неужто просыпаются? С такими вопросами как на картинке ниже в первую очередь нужно обращаться к самим украинцам, вы то сами до сих пор почему терпите этого "президента"? Он грабит страну, уничтожает людей и распродаёт всё, что было создано многими поколениями до него, а вам всё это нормально? У Зеленского денег много, поэтому создавать может всё, что угодно.